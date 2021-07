Beau temps dans le Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Beau temps malgré la présence du mistral (50 km/h au village), plus soutenu sur les hauteurs (environ 65 km/h) et également de quelques cumulus, encore plus nombreux vers l'Est (opposé de la photo). Les températures sont agréables pour ceux qui n'aime pas la chaleur, mais un peu fraîches pour la saison (-5°C sous les normales de juillet pour l'après-midi), avec 26/27°C en plaine. Néanmoins dans certains vallons encaissés exposés au soleil malgré les arbres, ça chauffe quand même pas mal (surarment du fait de l'accumulation de la chaleur sur la végétation qui a du mal a s'évacuer).



La pluie de dimanche (17,6mm) a permis d'arroser un peu les sols mais avec le manque en juin (3,2mm seulement) et un fort mistral prévu la semaine prochaine, la sécheresse ne fait que commencer… Il a tout de même plus plu en un jour (dimanche, 17,6mm) que sur les mois de mars et de juin réunis (7,5mm et 3,2mm)…

Pour l'instant l'effet sur la végétation se remarque en dessous de 750m, sur les hauteurs, s'est tout de même un peu plus vert comme en témoigne la photo.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 14°C/24°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert