Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/5

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif 17-50mm

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Un beau petit orage qui vient de survoler ma commune de Richecourt en Meuse et les quelques kilomètres à l’alentour. Il aura donc tombé lors de cet orage 15 millimètres et cela fessait bien longtemps que je n’ai pas relevé autant de pluie tombée en un seul coup plus les deux millimètres de la matinée.

Voici mes photos de cet orage du jeudi 8 juillet 2021 fin d’après-midi.

