Inclinaison droite !

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 25 sec

Ouverture f/6.3

Focale 85 mm

ISO 320

Objectif EF85mm f/1.8 USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

De ce petit amas orageux biterrois naitra une cellule plus isolée et consistante que je finirais pas traverser lors du replacement pour l'observer à l'arrière. Après m'être passée dessus, elle se renforce considérablement à l'approche du Pic St-Loup avec une activité électrique en forte hausse mais toujours aussi peu de foudre !

Je louperais hélas un bel impact, cette fois encore pendant l'installation du matériel (arrivé tout juste). La cellule s'éloigne du Pic et dévoile de belles nappes pluvieuses toujours aussi inclinées alors que quelques impacts tombent à l'avant de la cellule (qui file vers le nord). Le vent était alors faible sur ma position contrairement à l'observation à l'avant (obligé de mettre le trépied à l’abri derrière la voiture), petite pensée pour Néant27 qui a du subir cette puissante tramontane durant toute l'observation alors même qu'il était à l'écart de l'axe orageux... peut-être que ma position dans celui-ci m'a évité un vent aussi durable et puissant.