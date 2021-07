Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

En tout début de matinée le ciel était parfaitement clair et dégagé...très vite vers 11h environ une large bande de cirrus apparaît par l'Ouest et voile le soleil...

en milieu d'apm le ciel devient assez couvert et désordonné et fait craindre une détérioration...le vent fraîchit...puis rien...les éclaircies reviennent.