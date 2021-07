Escapade ramifiée!

Appareil Canon

Canon EOS 7D Mark II

Exposition 13 sec

Ouverture f/7.1

Focale 26 mm

ISO 250

Objectif 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary 014

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5 (Windows)

Des orages à base élevée étaient annoncés ce dimanche soir entre le Midi et le Languedoc. Je décide donc de me placer sur un point de vue en hauteur, à la Séranne. Arrivé là-haut, les orages, entrant sur l'Aveyron, s'approchent très vite et de très nombreux spiders rampent dans les nuages. Les coups de foudre se font plutôt rares, mais tombent à multiple coups, et la plupart du temps, en air sec. L'orage n'est qu'à plus qu'une petite dizaine de kilomètres, lorsque ce magnifique bifide très ramifié tombe. Juste après, il était trop tard, les fortes rafales de vent s'enchaînent, puis une pluie battante fait son entrée. A l'arrière, l'orage s'évacue tellement rapidement qu'il est déjà trop tard pour élaborer quelques prises de vue supplémentaires. Il est temps de rentrer, avec des images plein la tête!