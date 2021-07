Encore bien nuageux après un gros arrosage

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/8.8

Focale 6.4 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Pluies diluviennes sur Strasbourg (et une grande partie de l'est) entre hier soir et ce midi avec environ 50 mm, alors que les sols étaient déjà bien trempés (répit de dimanche midi à hier en journée). Nous en sommes de 7 à 10 jours de précipitations depuis le début du mois. La chaleur "normale" de dimanche et hier (proche de 25/26°C l'après-midi) a cédé sous la grisaille avec 17°C vers 8h (plutôt normal là aussi) au moment d'un fort arrosage (> 10 mm/h) et 19°C dans l'après-midi ce qui là est bien peu.

Il ne pleut plus ici en cours d'après-midi, quelques éclaircies courtes mais appréciées. Peu de vent en dépit de ce temps perturbé.

Photo prise à Strasbourg Neuhof.