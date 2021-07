Relative fraîcheur et mistral

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/3902 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Météo toujours assez "fraîche" sur la Provence sous un mistral modéré, pas plus de 15°C en fin de nuit sur la région et 26°C prévus cet après-midi.



On est loin des normales pour un mois de juillet comme depuis plusieurs semaines et après un printemps déjà frais, cela étant c'est plus agréable à vivre que la canicule habituelle à cette période.



Vue depuis les Baux-de-Provence vers le sud-est, au loin les reliefs du Var à une centaine de kilomètres.