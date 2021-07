Frais pour la saison

Appareil Panasonic

Depuis le plateau d'Albion entre les Monts de Vaucluse et le Mont Ventoux, non loin du village de Sault (tout à droite de la photo).

Le temps est assez couvert, notamment sur le Ventoux qui est caché dans les nuages au fond de la photo.

Le mistral souffle assez fort également (environ 60 km/h).

Les températures sont extrêmement fraîches pour la saison, seulement 25°C en plaine cet après-midi (-6°C par apport aux normales), 20°C sur le plateau d'Albion. Le matin il fait froid également, 12°C en plaine, 10°C sur les hauteurs et seulement 3°C au sommet du Ventoux.



