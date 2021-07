Novembre ?

Dim. originale 4608*2592px

Appareil samsung

SM-A530F

Exposition 1/1546 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel A530FXXUJCUE1

GPS 43.61°N, 1.45°E

Altitude GPS 198m

... non juillet !

Un 14 juillet pour le moins humide avec en matinée une bruine bretonne et dans l'après midi des giboulées de mars en guise d'averses ! On a connu mieux ....

Ce 14 juillet ressemble beaucoup au 14 juillet 2000 !