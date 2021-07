Appareil Panasonic

Toujours depuis le plateau d'Albion, cette fois ci du coté de Revest du Bion.

Comme hier, toujours frais et venté et même assez couvert, seul changement : un peu plus de lenticulaires en plus des cumulus et cirrus.

Les températures sont donc largement sous les normales, malgré une légère hausse par apport à la veille avec 27°C en plaine, 22°C sur les hauteurs.

Le mistral lui souffle assez fort également, environ 60-65 km/h en moyenne, quasiment 120 km/h au sommet du Ventoux cette nuit.