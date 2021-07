ENSOLEILLE

Appareil Canon

Matinée largement ensoleillée. Quelques nuages défilent rapidement poussés par un fort mistral. La nébulosité est plus dense sur les reliefs. Les sommets de la Drôme Provençale (de gauche à droite La Lance (1340m), le Cougoir (1214m) sont dissimulés par une couverture nuageuse qui se développe et se maintient à altitude constante. La pompe à chaleur est en panne : 24°C. Un début d'été comme on souhaiterait en avoir sur la durée, bien loin des températures caniculaires dont nous sommes coutumier à cette époque de l'année. Que ça dure!