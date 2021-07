Bruyantes eaux de l'Helpe

Appareil FUJIFILM

Dieu merci le bas de la ville n'est pas inondé ! Mais l'eau monte encore et toujours à l'instant présent. Et il n'est pas impossible qu'une nouvelle référence estivale du niveau de l'eau (du moins durant l'ère post-ValJoly) vienne d'ores et déjà d'être établie :

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=1&CdStationHydro=D015656001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3



Bonne journée à tous !