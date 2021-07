Expansion !

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/450 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

L'Helpe Majeure est une rivière modeste, sa largeur n'excédant pas 7 à 10 mètres en ce lieu. En temps "normal"... Mais là le fond plat de la vallée est totalement recouvert et la largeur de la rivière atteint facilement 200 à 300 m en de nombreux endroits. Voire plus, bien plus...

Il est bien possible qu'il s'agisse ici d'une nouvelle référence estivale :

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=1&CdStationHydro=D015656001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3



Et ce d'autant plus que les herbes des prairies sont très hautes et masquent une partie de l'invasion aqueuse, les prairies n'étant souvent recouvertes "que" par 30 à 40 cm d'eau. Mais la luxuriance de la végétation locale est telle du fait de cet été, qui ne peut désormais plus être qu'humide à très humide, qu'il est difficile de ne pas avoir la sensation d'évoluer en milieu subtropical (provisoire)... Des myriades d'insectes volettent et bourdonnent en cet environnement presque hostile.



Il faut dire qu'il est hier tombé 27.8 mm à la station MF de SHSH, toute proche, faisant suite à presque 30 mm tombés durant les 48 heures précédentes. Cela peut sembler modeste, et c'est d'ailleurs le cas ! Maubeuge a connu, durant la même période, 46.9 mm + une trentaine de mm là aussi durant les 48 heures précédentes. Mais les cartes d'estimation de lames d'eau issues des radars font apparaître des cumuls similaires entre Maubeuge et SHSH (et donc le secteur d'Avesnes), ce qui laisse envisager une possible sous-estimation assez nette de la station MF de SHSH. Et ce ne serait pas la première fois en 2021 (phénomène observable à de multiples reprises en 2020 également).

Quoi qu'il en soit, l'Helpe Majeure monte aussi du fait des abondantes pluies recueillies sur la partie supérieure de son bassin versant, du côté de Chimay. Et làa les cumuls furent encore plus impressionnants...



Bonne journée à tous !