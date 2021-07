Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 7.1 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis le Moulin de Saint Saturnin Les Apt, au pied du massif des Monts de Vaucluse, avec vue sur le massif du Grand Luberon avec son point culminant : Le Mourre Nègre à 1125m d'altitude.

Temps un peu plus ensoleillé que ces derniers jours, malgré la présence de cumulus, lenticulaires à cause du vent (qui étaient plus nombreux ce matin) et même quelques rares cirrus.

Les températures sont toujours sous les normales malgré une hausse par apport aux jours précédents. Jusqu'à 26-28°C en plaine l'après-midi, 25°C sur les hauteurs.

Le Mistral souffle encore, 60 km/h environ en moyenne, 80 km/h sur les reliefs et en vallée du Rhône, 130 km/h cette nuit au sommet du Ventoux.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune crues (Rhône, suite aux fortes pluies dans le Nord-Est, mais pour l'instant ici la pluie se fait attendre avec seulement une vingtaine de millimètres depuis juin, heureusement qu'il ne fait pas très chaud, mais le Mistral inquiète pour le risque incendie)…