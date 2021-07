Dim. originale 4000*3000px

Appareil HUAWEI

YAL-L21

Exposition 13/12500 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.75 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel YAL-L61 9.1.0.195(C431E3R1P2)

GPS 48.67°N, 7.36°E

Altitude GPS 346m

Ciel nuageux vers l'ouest en direction de la Lorraine et plus dégagé vers l'est avec quelques cirrus.

Envoyé depuis l'appli mobile