Temps ensoleillé sur les Cévennes méridionales

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Temps ensoleillé et chaud sur les Cévennes méridionales en cette fin de matinée.

Le Mistral est totalement absent ici alors qu'il souffle en rafales depuis quelques jours sur les plaines gardoises et vers la Vallée du Rhône.

Photo prise depuis le Serre de Rouas (913 m) avec vue sur la Montagne de la Séranne, le Pic d'Anjeau, les Rochers de la Tude, le Mont Saint-Baudille et le Causse de Blandas.