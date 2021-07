Croissance et passage rapides d'un petit cumulonimbus

Croissance et passage rapides d'un petit cumulonimbus Gap 2021-07-18T18:22:00+02:00

Des cumulus humilis se sont promenés toute la journée , vers 18h le plus costaud est sorti au dessus de la mêlée . poussé par un vent de NNE il a survolé les vallées du Var et du Verdon .

depuis d'autres Cb sont nés du côté de l'Ubaye et suivent le même chemin .