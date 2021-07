Retour à la "normale"

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

L'Helpe Majeure a regagné ses quartiers "habituels", laissant derrière elle -sur des centaines de mètres de largeur- des prairies détrempées, parfois boueuses. L'humain pied y fait encore aisément "splotch" et cela devrait durer au moins quelques jours encore. Bref, l'ambiance demeure humide, et donc brumeuse, dans notre secteur.

La décrue aura été extrêmement rapide hier, finalement, surtout depuis le milieu d'après-midi. Et 10/15 cm ont encore été "perdus" depuis la prise de ce cliché :

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=1&CdStationHydro=D015656001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3



Sun King (TB inside) ?

Bonne journée à tous !