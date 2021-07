Ceci est une prairie

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

L'Helpe Majeure a regagné ses quartiers habituels, certes. Néanmoins, là où elle s'est déversée, il faudra encore patienter un peu pour le retour à la "normale". L'ambiance est clairement digne des plus belles (et habituelles, nous sommes en zone humide après tout) crues hivernales.

Bon, il fait quand même assez chaud, ce qui limite un peu les parallèles que l'on pourrait être tenté(s) de faire.



