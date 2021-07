Torride en Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/2029 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Retour des très fortes chaleurs sur les Alpilles, 34°C hier, 35°C aujourd'hui et jusqu'à 37°C prévus demain, sous un soleil de plomb et sans un souffle d'air ou presque.



Vue vers l'ouest sur le village de Mouriès au premier plan, par très bonne visibilité il est possible d'apercevoir depuis cet endroit le Pic Saint-Loup au nord de Montpellier à environ 90 km à vol d'oiseau.