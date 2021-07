Beau en montagne

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis le Lac des Rouites situé à environ 2400m d'altitude sur la commune de Ceillac dans le Queyras. Vue sur le Pic des Heuvières culminant à 3271m au centre de la photo.

Alors qu'il fait chaud en plaine (plus de 30°C), le temps est plus frais et plus respirable en montagne avec une petite quinzaine de degrés.

Le vent est faible. Le temps est beau même si les cumulus sont de plus en plus nombreux.