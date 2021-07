Brouillard marin dense dans le Vieux-Port

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/17 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 4735

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Les bancs de brouillard marin qui ont temporairement circulé le long du littoral bucco-rhôdanien en mi-journée se sont réinstallés en soirée sur l'ensemble de la rade de Marseille, l'archipel du Frioul et les quartiers littoraux.

Si la Lune était généralement visible, la couche de brouillard est bien dense, perturbant nettement le trafic maritime. La visibilité est ainsi nulle en mer, et la navigation se fait au radar et à la corne de brume, à petite vitesse. Les embarcations non équipées suivent donc de près les vedettes dans leur sillage afin de retrouver le port, les phares côtiers comme les lumières de la ville étant invisibles.



Même au coeur du Vieux-Port, la visibilité est très réduite, et les bateaux se suivent prudemment à faible allure.