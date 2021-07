Formation orageuse au dessus du Havre

Dim. originale 4608*2184px

Appareil samsung

SM-G975F

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.8 mm

ISO 250

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G975FXXSBFUF3

GPS 49.5°N, 0.13°E

Une journée chaude et ensoleillée. Le ciel a commencé à se couvrir après 18h. La cellule orageuse a stagné au sud-ouest de l'estuaire de la Seine. À 21h, elle s'est réactivé et la foudre est tombé un peu partout sur la ville. Les coups de tonnerre étaient puissants. Une forte averse de pluie et de grêle a traversée la ville.



Les températures relevées à l'ombre sont de : 17°C à 8h, 25°C à 13h, 27°C à 17h et 24°C à 21h.