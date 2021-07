Rêve illusoir

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 2.5 sec

Ouverture f/9

Focale 85 mm

ISO 50

Objectif 85.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

L'été se montre enfin sur la Normandie après une longue période automnale. De belles journées chaudes et ensoleillées s'enchaînent mais une dégradation se met déjà en place avec l'approche d'une nouvelle goutte froide depuis l'océan. Le flux s’accélère à l'avant et l'atmosphère s'instabilise fortement, occasionnant un épisode orageux. Sur le papier, la Bretagne puis le centre du pays semblent être les mieux exposés pour des orages parfois violents. La Normandie se retrouve entre les deux et les modèles pataugent à voir une extension vers l'est de l'activité Bretonne. Profitant d'être en déplacement sur le secteur, je me positionne sur la côte Normande dans l'espoir d'un réveil kéraunique.

J'ai une certaine confiance puisqu'il n'est pas rare que des cellules prennent dans le Calvados avant de se renforcer en baie de Seine et de longer la côte.

Ce scénario se vérifie dès le début de soirée avec l'éclosion de puissantes cellules à bases élevées venant lécher la côte dans un premier temps avant qu'une virulente ligne prenne place et balaye tout le littoral Haut-Normand.

L'activité électrique est très soutenue et qualitative avec de nombreux impacts ramifiés dont ce spécimen qui vient se loger pile derrière la mythique aiguille d'Etretat donnant l'illusion de l'impact graalesque.

Observation idéale au sec et sans vent. Beaucoup de touristes présents pour apprécier le spectacle malgré eux, dont certains se trouvaient sur les falaises ou dans l'eau !