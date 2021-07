Forts orages nocturnes

Dim. originale 4000*3000px

Déjouant les modèles de prévisions les orages se sont invités plus à l'Est que prévu pour nous réveiller pas de forts coups de tonnerre dès 4h30 du matin.

Ils se sont succédés jusqu'à 8h30 laissant un cumul significatif de précipitations : 37.6mm, uniquement de pluie, avec un pic d'intensité à 186mm/h

Ce mois de Juillet 2021, qui n'est pas terminé, atteint désormais 225.4mm versus 209.6mm pour celui de 2014 qui était jusqu'alors le plus arrosé de mon historique (depuis 2002) et versus 74mm de moyenne sur 19 ans.

La station voisine de Saint Etienne du Bois bat également son record depuis 1973 début de son historique avec 229.3mm pour juillet 2021!

Alors qu'il ne pleut enfin plus, le ciel reste très tourmenté.