Après une semaine de chaleur qui s'est achevée la veille par un temps lourd et orageux mais sans précipitation en région de Ploërmel malgré son département placé en vigilance orange orages violents ( c'est vrai que cela concernait plutôt la côte et l'ouest du Morbihan) , gros passage pluvieux ce matin donnant environ 15 mm avec le retour d'occlusion autour de centre de la dépression située sur la Bretagne.

Puis cet après-midi place à un ciel de traîne avec un bon vent rafraîchi de sud- ouest ( environ 10°C de perdu en 24h !)de très timides éclaircies et quelques ondées .

Après un mois de juin et une première décade de juillet bien arrosés il ne fallait pas rater ce créneau de temps sec et chaud pour effectuer les moissons; mais il reste quelques parcelles non moissonnées et au vu de ce qui est prévu la semaine prochaine et si ça se prolonge en août ça risque bien de poser des problèmes pour obtenir une récolte de qualité, cela change des étés de ces dernières années!