Épisode orageux estival fort à potentiellement violent impactant une grande partie nord du pays. L'intensité potentielle de cet évènement (pluies et vents associés à des chutes de grêle et une activité kéraunique élevée) impose de rester vigilant sur l'évolution de la situation et de s'informer des bulletins d'alertes de Météo-France.