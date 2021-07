Ciel du soir embrunais

Appareil NIKON CORPORATION

Photographe Jean-Pierre BARGE

La journée a été compliquée.



Une dégradation pluvio-orageuse a ouvert le bal de bonne heure. Le tonnerre a été entendu dans le secteur et quelques gouttes de pluie observées, mais bien isuffisantes pour arroser les jardins.



Le vent de SW est resté sensible une bonne partie de la journée, transportant su sable saharien.



Finalement, toute la journée a été lourde et orageuse, mais sans pluie. Avec de bonne rafales de vent.



Le soir, le ciel est magique: cirrus, quelques alto-cumulus et le chaos révélé par les rayons du couchant.



Bonne nuit!



Demain s'annonce meilleur.



Température: 26°C

Vent de SUD