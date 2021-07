Dim. originale 4000*3000px

Les nuages s'évacuent par l'Est et quelques rayons de soleil les transpercent. Le ciel se dégage à l'Ouest, d'ici peu le soleil devrait apparaitre. Il fait 20.8° après une douce Tn de 17.4°

Les larges éclaircies matinales hier qui ont succédé aux orages conséquents de la nuit ont été remplacées par des nuages orageux avec tonnerre et quelques gouttes par moment mais sans rien rajouter aux 37.6mm déjà tombés depuis 0h qui ont porté le cumul mensuel à 225.4mm soit le plus élevé pour un mois de Juillet et qui peut encore augmenter...