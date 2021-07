Pré-orageux à la frontière allemande

Dim. originale 4240*4240px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/1475 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXU5CUD3

Playlist IC de l'été. Saison 1 :



" Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps

Le beau temps me dégoute et m'fait grincer les dents

Le bel azur me met en rage

Car le plus grand amour qui m'fut donné sur terr'

Je l'dois au mauvais temps, je l'dois à Jupiter

Il me tomba d'un ciel d'orage "



Georges Brassens, 1960.