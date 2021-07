Instabilité au sud du Havre

Dim. originale 4032*1908px

Une journée plus nuageuse que les précédentes. Quelques fortes averses en début de matinée suivi d'un ciel plus nuageux le restant de l'après-midi.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 17°C à 8h, 20°C à 13h et 21°C à 17h.