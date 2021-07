Au revoir, la neige

Appareil NIKON CORPORATION

Le Mercantour se dégarnit totalement de sa neige dans les faces Sud. Les névés du Gélas disparaîtront probablement en courant de semaine prochaine, alors qu'ils ont résisté jusqu'au retour des flocons l'an dernier.



Malgré un hiver particulièrement neigeux, les épisodes de foehn récurrents et les masses d'air quasi continuellement supérieures à +20°C à 850hPa ne font pas de cadeaux à l'enneigement... alors qu'il reste très bon voire excédentaire sur le Nord de la chaîne (notamment en Suisse).



En conséquences, les rivières et fleuves côtiers commencent à diminuer drastiquement, y compris le Var... En espérant un retour précoce des pluies pour éviter les restrictions et les incendies.