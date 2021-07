Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5500

Exposition 27 sec

Ouverture f/5.6

Focale 18 mm

ISO 640

Objectif 18.0-35.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Franck Sorin

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows)

Impact mesuré sur la carte à 850m de mon point de vu.

Présence sur la droite de la photo d'un impact fantôme inexpliqué. (il semble être à quelques mètres seulement devant moi ? Photo prise par la fenêtre ouverte de la voiture, ce n'est donc pas un reflet. En 27s, il n'y a eu qu'un seul coup de foudre, pas de superposition, non plus.)

Malheureusement ouverture trop grande, le canal principal de l'impact est cramé.

Photo non recadrée à 18mm (équivalent 27mm).

A part les deux photos faites précédemment pour les réglages de cadrage et mise au pas, c'est la seul photo que j’ai faite. Trop risqué à mon gout, (et pourtant j'en ai fait bien d'autres des photos d'orages!) j'ai plié bagages !