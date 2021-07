La rivière raisonnable

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Qu'il est agréable de voir que les chose sont enfin rentrées dans l'ordre ! Ou presque. En effet, dans les prairies adjacentes à l'Helpe Majeure il est encore possible de trouver de grandes flaques et des sols bien spongieux (14 jours après l'inondation et plus de 10 jours après le retrait de l'eau, tout de même). L'exubérance végétale du bocage est tout simplement folle...

Environ 12° lors de la prise de ce cliché. Ca peut sembler frais à certains d'entre vous, mais c'est tout simplement "normal" par ici à cette période de l'année (la Thiérache c'est globalement frais -voire froid- à longueur d'année, pour dire le vrai).



Bonne journée à tous !