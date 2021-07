Des glaçons pour l'apéro !

Minuit, l'orage arrive sur Gap . 10 minutes de grêle sur les champs, vergers ou autres jardins .

Au delà du côté spectacle primaire, je pense d'abord aux personnes qui vivent de la nature et qui sont peut être ruinés après le gel du printemps sans parler des troupeaux de montagne sous la foudre .

Dans le jardin tout ce qui n'était pas protégé par les filets anti-grêle est haché menu .

Adieu pommes poires tomates raisins salades....(et pluviomètre !)

Après 8h de fonte on retrouve des grêlons de 3 cm de diamètre dont quelques uns à l' aspect très particulier de forme plate en disque dont on voit la structure concentrique .

(j'espère que ce cliché sera publié avant que les grêlons ne soient fondus !!)