Aujourd'hui le ciel de traîne devient plus menaçant, du coup la Tx a atteint péniblement 20.6°C et de petites averses se sont déclenchées, celle-ci passant sur la forêt de Paimpont parait plus forte .

Mais en ce 31 juillet on pourrait s'attendre à voir plutôt des cumulonimbus d'orages de chaleur que ceux de traîne d'air froid .