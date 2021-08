Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 20 sec

Ouverture f/5.6

Focale 163 mm

ISO 250

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

La ligne orageuse de la fin d'après-midi s'est déstructurée en évoluant vers l'est mais dans son axe, des cellules naissent en mer au large de la Camargue. Isolées et malgré la distance, le spectacle est très cool, moyennant l'utilisation d'un téléobjectif. Horizon pas idéal mais je n'étais pas à portée d'un spot plus dégagé et ne voulais pas rater la rare occasion de foudre nocturne de cette dégradation plutôt foireuse dans le coin.