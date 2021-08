Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 25 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 250

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 (Windows)

Passage d'un orage magnifique entre Nice et les Préalpes de Nice. Il aura longé le littoral via les montagnes jusqu'en Italie en provoquant de magnifiques coups de foudre extranuageux en bord de mer, comme celui-ci tombant dans la Baie des Fourmis, entre Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-Mer.



La saison orageuse esthétique d'Août à octobre se lance d'entrée dans le vif du sujet au 1er août cette année!