Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 25 sec

Ouverture f/8

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 (Windows)

Très bel orage sur Nice ce soir, la pluie et la grêle concernant surtout les collines et la montagne. Hors une petite ondée, le bord de mer est resté assez épargné par les intempéries, même si quelques coups de foudre auront réussi à atteindre la mer.



Base nuageuse très menaçante pendant une vingtaine de minutes avec des griffes et tubas observés, mais qui n'auront (heureusement) pas concrétisé en tornade... ce n'était pas loin!