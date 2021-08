Dans la lignée de juillet!

Dim. originale 4000*3000px

Après avoir connu le mois de juillet le plus arrosé : 237mm, on pouvait espérer un mieux en ce premier jour d'Août.

Mais, plus forte que les modèles de prévision, la météo en a décidé autrement et, après de belles périodes ensoleillées, un orage très localisé s'est développé sur place peu avant 16h.

Il a été bref mais musclé : 124mm/h en pointe avec de la pluie et des petits grêlons.

15.6mm pour débuter ce mois qui portent le cumul annuel à 839.8mm, niveau jamais atteint à cette époque dont la moyenne sur 19 ans est de 507mm.

Habituellement ce cumul est atteint le 23 novembre!

Vous avez-dit goutte froide?