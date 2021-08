Ambiance provenço-automnale

Appareil QCOM-AA

Pluies notables depuis la fin de nuit et mercure très en-dessous des normales de saison en Camargue, un tel épisode pluvieux en plein été est exceptionnel pour la région et on se croirait davantage en octobre.



Température d'environ 20°C en milieu de matinée soit une dizaine de degrés de ce à quoi on pourrait s'attendre pour une début août.



Avec cette humidité et le thermomètre prévu pour remonter à plus de 30°C d'ici quelques jours la population de moustiques va exploser...