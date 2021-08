cumulus congestus

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Sympathique spectacle visuel à l'arrière de la ligne orageuse avec ces Cu con aux bases bien sombre sur fond de ciel bleu, contrastant avec les bourgeonnements éclatant de blancheur.

2.5 mm tout à l'heure à Blagnac, et malgré ce vent d'ouest sensible, on atteindra 25.3 °C à 17h04.