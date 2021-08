Nette amélioration par rapport à hier

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/1712 sec

Ouverture f/2

Focale 4.6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS1CUG1

Après une journée automnale hier avec de la bruine, du crachin et de la petite pluie, c'est un ciel bien plus lumineux qui s'est offert à nous ce jeudi avec des éclaircies de plus en plus larges une fois passée la pluie de fin de nuit qui a laissé 8mm.

15.1°/24.6° pour les extrêmes thermiques du jour vs 15.6°/27.7° pour les normales d'une première décade d'août, cela reste un peu faible mais bien meilleur qu'hier : 14.6°/19.2°!