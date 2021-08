Légèrement voilé

Dim. originale 4096*3072px

Le soleil, pour une fois absent hier, est revenu briller dès son lever aujourd'hui sur la Provence, même si un fin voilé de cirrus circule en ce début de soirée au Nord-Ouest.

Hier donc, s'est produit une journée atypique dans l'immuable été méditerranéen avec un ciel chargé, et même un passage pluvieux en mi-journée ayant apporté une dizaine de millimètres bienvenus sur Marseille.

Il n'y avait plus eu le moindre basculement d'auget depuis un mois sur la station de la Corniche, et il s'agissait, depuis le 2 juin, seulement du second jour avec des précipitations, autant dire que la sécheresse est bien loin d'être enrayée, même si cet arrosage est toujours bon à prendre. Cette dizaine de millimètres constitue également le jour le plus pluvieux depuis le 10 mai dernier !



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du NO.