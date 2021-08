Estival en basse-vallée du Rhône

Appareil QCOM-AA

Après l'épisode pluvieux de mercredi l'été est revenu sur la basse-vallée du Rhône, avec un ciel d'azur et des températures chaudes mais supportables d'environ 30°C en après-midi.



Vue depuis le village de Sabran au nord du Gard vers l'est, au fond à gauche on distingue la montagne de Saoû et les Trois Becs à environ 70 km dans la Drôme.