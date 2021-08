Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/13045 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 127

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Quelques bribes de traînées d'avions sillonnent l'azur en direction de l'Ouest, ainsi qu'une fine pellicule d'air plus frais et humide visible à la surface d'une Méditerranée bien calme.



Cette nouvelle journée estivale s'étire dans une ambiance chaude sur la Provence, et la dégradation qui s'annonce sur le SO est à peine perceptible sous forme de très lointains cirrus à l'Ouest.



Photo prise depuis la colline de la Garde.