vagues nuageuses

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après s'être quelques peu disloquée dans la haute vallée d'Aure, la mer de nuages se reforme en fin d'après-midi, et présente une limite supérieure assez mouvante.

Parfois une vague viens me plonger dans le brouillard en quelques secondes, puis deux minutes plus tard le soleil revient. La masse nuageuse à droite est en train de remonter la pente à grande vitesse, 10 secondes plus tard on ne voyait plus rien.