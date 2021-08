Temps nuageux avant l'arrivée de la pluie sur le Pays Salonais

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Les nuages sont de plus en plus nombreux avant l'arrivée de la pluie en milieu d'après-midi et après un début de matinée voilé sur le Pays Salonais.

Photo prise depuis le Rocher de Château Virant (156 m) avec vue sur la Montagne Sainte-Victoire au centre-gauche, la Chaîne de l'Etoile au centre-droit ainsi que sur le village de la Fare-les-Oliviers au centre.