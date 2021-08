L'embarras du choix

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Macintosh)

Évolution orageuse en soirée sur la région Lorraine, et Luxembourgeoise. (un peu comme partout dans le Nord Est et ailleurs). En partance pour voir le "mapping de la cathédrale de Metz :Morphosis 2, je n'ai pas résister à retarder le départ pour prendre ce ballet de mammatus.

Nous restons toujours en zone d’instabilité, encore que les pressions semblent prendre plus de place pour les jours à venir.