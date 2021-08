Gloire sur la mer de nuage

Pluie hier soir et ciel dégagé pendant la nuit: les conditions sont optimales ce matin pour observer les gloires . Une heure de connivence entre le soleil levant et les nuages.

longs moments de plaisir et une centaine de photos! Celle ci n'est pas la plus belle mais elle donne l'ambiance matinale.

La mer de nuage, poussée par un vent léger de NE, déborde vers le sud en se desséchant et laisse voir à gauche la ville de Gap. Au dessus de la mer le ciel bleu.

La brume légère fait apparaitre l'ombre de la montagne, mon spectre de Brocken, la gloire ainsi qu'un arc blanc associé projetés au loin.